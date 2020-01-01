Efsane mi, gerçek mi: Yabancı kuralı, Anadolu deplasmanlarını zorlaştırdı

2015-16 sezonundan beri ligde yabancı sayısının 14'e çıkartılması Anadolu deplasmanlarını zorlaştırdı kanısı yaygın. Gerçekten öyle mi?

ANALİZ | Barış Gerçeker @barisgrckr

Ligin 18 takımla 3 puanlı sistemde oynanmaya başladığı ve 2011-12 sezonundaki Süper Final haricinde formatın değişmediği, bir bakıma ligimizin "Premier Lig" dönemine dönüşü olarak adlandırılabileceği 1994-95 sezonu sonrası dönemde Beşiktaş, , ve 'un genel, iç saha ve deplasmanda maç başına puan ile galibiyet yüzdelerine baktık. Sonuç şöyle çıktı:

Daha fazla takım

2015-16 sezonuyla birlikte yabancı sayısı 14'e çıkartıldı. Pek çoklarına göre bu değişiklik ligin doğal şampiyonluk adayı takımlar dışındaki takımları adlandırdığımız haliyle "Anadolu Takımı" deplasmanlarını daha zor hale getirdi. Gerçekten böyle mi? Bunu incelemek için 1994-95 sezonundan bugüne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynadığı maçlar hariç maçları değerlendirmeye aldık.

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Görüldüğü gibi, argüman doğru. Dört takımın dördünün de kural değiştikren sonra maç başına puan ortalamaları da, galibiyet oranları da düşmüş durumda. Puan ortalamasında en büyük düşüşü Galatasaray yaşarken (maç başına 0.32 puanlık düşüş) en az farkı Beşiktaş yaşamış gözüküyor (maç başına 0.11 puanlık düşüş). Galibiyet oranlarında da aynı durum var; en büyük düşüş Galatasaray'da (%11.1), en düşük düşüş Beşiktaş'ta (%3.1).

Gol sayılarında ise, ilginç bir şekilde aynı korelasyonu dört takımın dördünde de görüyor değiliz. Beşiktaş ve Galatasaray kural değişimiyle birlikte deplasmanda gol ortalamalarını arttırırken Fenerbahçe ve Trabzonspor daha az gol atmaya başlamış gözüküyor. Fenerbahçe'nin ise yediği gol ortalamasında küçük de olsa bir düşüş varken Galatasaray deplasmanda maç başına bir golün altında yemekten 1.4 gole, Beşiktaş maç başına bir golden yaklaşık 1.2 gole, Trabzonspor ise yaklaşık bir golden yaklaşık 1.3 gole çıkmış durumdalar.

Takım Kural öncesi gol/maç Kural sonrası gol/maç Kural öncesi yediği gol/maç Kural sonrası yediği gol/maç Beşiktaş 1.74 1.91 1.00 1.23 Fenerbahçe 1.76 1.56 1.10 1.04 Galatasaray 1.81 1.83 0.99 1.40 Trabzonspor 1.71 1.38 1.16 1.35

Ligde zirve hedefi kendiliğinden gelen mahşerin dört atlısının takımlarına katabildikleri yabancıların kalitesi, ligin kalibresi toplu yükselmediği için, Anadolu takımlarının kadrolarına katabildiği yabancıların kalitesindeki artış kadar artamadı. Bu da en başta dediğimiz gibi yabancı kuralı genel kanıya göre Anadolu deplasmanlarını daha zor hale getirdi. Bunu sayılar da gösteriyor.