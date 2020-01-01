Efsane mi, gerçek mi: 2-1 en tehlikeli skordur

Süper Lig tarihinde en çok rastlanan dördüncü skor 2-1. Peki bu skora ulaşılan maçların sonucu ne olmuş? OPTA analiz etti.

OPTA ANALİZ | Barış Gerçeker @barisgrckr

Futbolun en bilindik klişelerinden biriyle karşınızdayız; 2-1 en tehlikeli skordur.

Süper Lig’de 2014-15 sezonundan bu yana oynanan 1764 maça baktık. Bu 1764 maçın 285 tanesi (%16’sı, yani yaklaşık her altı maçın biri) 2-1 sona erdi. Genel inanışa göre bu en tehlikeli skora gelen maçlar o skorla bittiler. Lig tarihimizin en çok rastlanan dördüncü skoru olan 2-1 sakin bir şekilde skorborddaki yerini aldı.

Bahse konu dönemde oynanan 1764 maçın 671 tanesi (%38) oynanırken bir ara tabelada 2-1’i gördüler. Bunlardan 452 tanesi skor 1-1’ken taraflardan birinin beraberliği bozmasıyla 2-1’e gelirken, kalan 219 tanesinde ise 0-2 geride olan takım attığı golle farkı bire indirdi.

Aslında kastedilen tehlikeli skor klişesi burada devreye giriyor, çünkü “2-1 en tehlikeli skor” diyenlerin anlatmak istediği şey maçın her an beraberliğe gelebileceği.

Skor 2-0’ken farkı bire indiren ve klişe alarmlarının çalmasına neden olan 219 maçtan sadece 14’ünü (%6) farkı bire indiren takımlar kazandı. Bu maçlardan 38’i beraberlikle sonuçlandı (%17), fakat 2-0 öndeyken 2-1’e yakalanan takımlardan 167’si (%76) klişe tuzağına düşmeyerek sahadan galibiyetle ayrıldılar. Skoru 2-0’dan 2-1’e getirip yine de yenilmekten kurtulamayan 167 takımın 51’i (%30) sahadan en az iki farklı yenilgiyle ayrıldılar.

Skor 1-2’yken geride olan takımlar 194 kez bununla yetinmeyip skoru 2-2’ye de getirmeyi başardılar. Bu, oynanırken herhangi bir anda 2-1’e gelen 671 maçın sadece %30’u sonrasında 2-2’yi de gördü demek. Bunlardan da sadece 38 tanesi geriden gelip beraberliği yakalamakla kalmayıp maçı da kazandı (%20). 2-1’den 2-2’ye gelen maçların 105 tanesi (%54) beraberlikle biterken, bu 105 beraberliğin 93 tanesi 2-2 şeklinde gerçekleşti. 2-1 gerideyken gol atıp beraberliği yakalayan takımlar sahadan 51 kez (%26) yenik ayrıldılar.

Yani skoru 2-1’den 2-2’ye getiren takımlar da kazandıklarından çok kaybettiler.

1-1’ken 2-1 olan maç sayısı 452. Bunlardan 352 tanesinde beraberliği bozan takım maçı da kazandı. 1-1’den 2-1’e gelen 452 maçın 191 tanesi 2-1 sona erdi, yani başka gol olmadı. Skorda 1-1’lik eşitlik varken 2-1’e gelen maçlardan 76 tanesi berabere sonuçlanırken, 1-1’lik eşitliği bozan takımlardan 24’ü öne geçtikleri bu maçları kaybettiler.