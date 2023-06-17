Görünüşe göre; PSG'nin yıldızı Mbappe'nin yaptıkları efsane kaleciyi tatmin etmiş değil.

NE OLDU? Hiç şüphe yok ki Mbappe son altı yılda gezegendeki en iyi oyunculardan biri oldu.

PSG formasıyla 176 maçta 148 gol kaydetti ancak bu durum, 54 golle tüm zamanların en çok gol atan ikinci kalecisi olan Paraguaylı kaleci Jose Luis Chilavert'ı, Mbappe konusunda ikna edemedi.

NE SÖYLEDİLER: Futbol de los grandes radyo programında konuşan efsane kaleci şunları söyledi:

"Onu La Paz veya Quito'da koşarken veya Brezilya'da deplasmanda oynarken görmek isterdim.

"Güney Amerika'da kesinlikle vasat bir oyuncu olur. Açıkçası hız konusunda bir avantajı var, ancak ensesinden ayrılmayan bir stoper, onu rahat bir şekilde kontrol edebilir."

BÜYÜK RESİM: Chilavert'in yorumları, şüphesiz Mbappe'nin hem PSG'de hem de Fransa Milli Takımı'nda yaptıklarını farkında olanlardan eleştiri alabilir.

Fransız süperstar, Dünya Kupası'nı kazandı ve Ligue 1'de şampiyonluklar kazanan rekortmen bir oyuncu oldu.

Ve Real Madrid'in en büyük transfer hedefi olarak şimdiden tarihin en büyük oyuncularından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız forvet büyük ihtimalle Pazartesi günü Fransa'nın Yunanistan ile oynayacağı Euro 2026 eleme maçında sahadaki yerini alacak.