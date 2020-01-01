Efecan Karaca milli kadrodan çıkarıldı

Ay yıldızlılarda sakatlanan Efecan Karaca, Sırbistan ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

'nde 14 Ekim Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 'ı konuk edecek A Milli Takımımızda Efecan Karaca kadrodan çıkartıldı.

Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da Sırbistan karşısında forma giyemeyecek. maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak da kamptan ayrıldı.

Öte yandan, Sırbistan mücadelesine hazırlanan Ay yıldızlı ekibimiz TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. İdmanda, Rusya maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada rejenerasyon çalışması yaptı. Karşılaşmada ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.