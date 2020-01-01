Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

Almanya maçında milli formayla ilk golünü atan Efecan Karacan çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Efecan Karaca, “ gibi güçlü bir rakibe oynadık ama biz de güçlü bir takımız. İyi bir sınav oldu. Müthiş bir mücadele ortaya koyduk. Maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Milli formayla gol atmanın sevincini yaşadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, “Milli formayla üçüncü maçım. Almanya’ya gol attım. Her Türk çocuğunun sahip olduğu bir hayali gerçekleştirdim. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

’ndeki maçlara konsantre olacaklarını söyleyen Efecan Karaca, “Bu maçı unutup ve maçlarına hazırlanacağız. Rusya’yı yenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.