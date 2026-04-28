"Eenhoorn'un Feyenoord'a atanması KNVB için bir kabus senaryosu olurdu"

Robert Eenhoorn'un, Feyenoord'dan ayrılacak olan Dennis te Kloese'nin yerine genel müdür olarak atanma ihtimali var. Valentijn Driessen'e göre bu, KNVB için bir felaket senaryosu olur.

Geçen hafta Perşembe günü Te Kloese, Feyenoord'dan ayrılacağını duyurdu. Genel ve teknik direktör, 1 Temmuz'da De Kuip'te kapıyı arkasında kapatacak.

Yıllardır AZ'de genel müdürlük yapan Eenhoorn, olası halef olarak gösteriliyor. Rotterdam doğumlu olan Eenhoorn, Feyenoord'da çalışmayı olumlu buluyor.

Driessen'e göre bu, KNVB için tam bir kabus senaryosu; bunu De Telegraaf'taki köşe yazısında belirtiyor. "New York Yankees'te beyzbolcu olarak edindiği Amerikan spor geçmişiyle Eenhoorn, Zeist'te tam bir baş belası haline geldi," diye başlıyor.

Eenhoorn, AZ'nin genel müdürü olarak KNVB'yi mali dağılım konusunda şeffaf olmamakla suçladı. Ayrıca federasyonu kapalı kapılar ardında siyaset yapmakla da suçladı.

“KNVB buna boyun eğmeye cesaret edemedi. Profesyonel kulüpler tarafından oluşturulan bir yönlendirme grubu, bir yılı aşkın bir süre önce KNVB’nin yönetim modeli ve profesyonel bölümünün amatörce işleyişi hakkında yıkıcı bir değerlendirme yaptı,” diye bitiriyor Driessen.



