Eduardo Camavinga Rennes'de kalmak istiyor

Transferin gözde isimlerinden Eduardo Camavinga, Rennes'de kalmak istediğini açıkladı.

Rennes ve Fransa Milli Takımı'nın genç yeteneği Eduardo Camavinga, başta Real Madrid olmak üzere birçok büyük takımın ilgisine rağmen kulübüyle gelişmek istediğini ifade etti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan genç oyuncu, "Sözleşme uzatmak ister misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Zaten görüşmeler sürüyor. Sonrasında babamla konuşacağım. Gelecek sezon yine de Rennes'te olabilirim. Gideceğimi yazan gazeteciler. Ben şimdilik %100'ümle kulübüme odaklandım" dedi.

Son iki sezonda Rennes formasıyla 59 resmi maça çıkan Eduardo Camavinga, 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Fransa Milli Takım havuzuna da dahil oldu. Genç oyuncu, orta saha pozisyonunda oynuyor.