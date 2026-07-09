Edson Álvarez, kiralık transferin gerçekleşebilmesi için maaşında ciddi bir kesintiye gitmek zorunda

Sky Sport adına Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, West Ham United, Edson Álvarez’in kiralanması konusunda FC Köln ile anlaşmaya vardı. Ancak Meksikalı oyuncu ile Bundesliga kulübü arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı; bunun nedeni tamamen maaş konusuyla ilgili.

Álvarez'in West Ham ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak kulüpteki rolü sona ermiş gibi görünüyor. Eski Ajax oyuncusu geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı; bu arada West Ham, İngiltere'nin en üst liginde kalmayı başaramadı.

West Ham, mali alan yaratmak istiyor ve bu nedenle Álvarez'den kurtulmak istiyor; Álvarez da kendini Championship'te oynarken görmüyor ve (geçici de olsa) bir adım atmak istiyor. Sky, birkaç gün önce orta saha oyuncusunun Köln'den etkilendiğini ve Bundesliga'ya geçmeyi istediğini bildirmişti.

West Ham aslında Álvarez’i kalıcı olarak elden çıkarmak istiyor, ancak gerekirse kiralama seçeneğine de açık olduğunu belirtti. Bu senaryoda, mali açıdan daha kısıtlı olan Köln, West Ham ile bir anlaşmaya vardı.

Plettenberg, “En önemli sorun, Álvarez ile maaşı konusunda tam bir anlaşmaya varmak” diye yazıyor. “28 yaşındaki kaptan, Köln’e katılmak için önemli bir maaş indirimini kabul etmek zorunda kalacak.”

Kesin rakamlar açıklanmasa da, topun Álvarez’in sahasında olduğu açık. Sky’a göre sağ kanat oyuncusu Türkiye’den de bir teklif aldı, ancak hangi kulüpten olduğu henüz belli değil.

Álvarez, Süper Lig’de geçirdiği sezonda Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı; bu dönemde kısmen sakatlıklarla boğuştu. İlgi gösteren Türk kulübünün yine Fenerbahçe olup olmadığı ise henüz belli değil.