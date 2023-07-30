Uruguaylı golcü Cavani, İspanya'dan ayrılarak yeni bir maceraya yelken açtı.

NE OLDU? Cavani, geçen yaz Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Valencia ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı, ancak İspanya'daki sözleşmesin erken bitirdikten sonra şimdi 18 aylık bir anlaşma ile Boca Juniors'a katıldı.

BÜYÜK RESİM: Uruguaylı forvet geçen sezon sadece beş lig golü atmayı başardı ve Valencia küme düşme bölgesinin iki puan üzerinde bitirdi.

Uruguaylı yıldızın Valencia ile sözleşmesini bitirmek için kendi cebinden yaklaşık 1,7 milyon Dolar ödediği aktarıldı.

BİLİYOR MUSUN? Cavani; Palermo, Napoli ve Paris Saint-Germain'de birçok gol sevinci yaşadı ve Avrupa'da bir isim yaptı, ancak bu haftanın başında kardeşi de Güney Amerika'ya dönme arzusunu doğruladı.

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CAVANI İÇİN SIRADA NE VAR?: Arjantin'in en iyi ligi bu hafta sonu sona eriyor ve Boca ezeli rakibi River Plate'in çok gerisinde sezonu bitiriyor. Yine de Cavani'nin oynayacak Copa Libertadores'u var ve ilk maçına Boca'nın Uruguaylı ekip Nacional ile oynadığı son 16 maçında sahada olabilir.

Bir zamanlar Diego Maradona, Juan Roman Riquelme ve Carlos Tevez tarafından giyilen ikonik 10 numaralı formayı giyecek.