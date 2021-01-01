Edinson Cavani, Manchester United'dan ayrılacak mı?

Ole Gunnar Solskjaer, Uruguaylı santrforun takımda kalıp kalmama konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Edinson Cavani, kariyerini nerede devam ettirecek?

Kırmızı Şeytanlar'da sezon sonu için merak edilen konulardan biri de bu. Menajer Ole Gunnar Solskjaer de aslında Uruguaylı oyuncunun kafasının karışık olduğuna dair ipuçları verdi.

Ne söylendi?

Manchester United Menajeri, pazar günü oynanacak Tottenham maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Edinson Cavani ile ilgili soruları da yanıtladı. Solskjaer, Uruguaylı golcünün akıbeti ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Tabii ki Edinson ile iletişimimi sürdürdüm. Açık bir diyalog sürdürüyoruz ve gelecek sezon ne yapmak istediğinden hâlâ emin değil, ki bunu iyi buluyorum.

"Bu sezon ne kendisi ne de dünyanın geri kalanı için kolay bir yıl olmadı, bu yüzden kararını vermek için hâlâ zaman istiyor.

Edinson Cavani hazır mı?

Uruguaylı golcü, geçtiğimiz hafta sonu Brighton ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 82 dakika sahada kaldı.

Cavani, ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Granada'ya karşı 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Anthony Martial'in de ligde kalan sekiz maçta oynayamayacağını düşünürsek Manchester ekibinin Cavani'ye ihtiyaç duyacağı aşikâr.

Norveçli menajer, Cavani hakkındaki yorumlarına şu sözlerle devam etti:

"Edinson'un iyi versiyonunu sezonun geri kalanında alacağımıza çok eminim. Avrupa Ligi kupası için savaştığımızı ve ligin son döneminde olduğumuzu biliyor.

“Sadece sekiz maç kaldı ve nereye doğru gideceğimizi düşünüyorsunuz. O kadar olumlu davrandı ki, ona sahip olmak harikaydı. Şimdi fit olmak için çok çalışıyor ve onu yakaladık. Umarım önümüzdeki altı veya yedi hafta boyunca onu zinde tutabiliriz."

Edinson Cavani'nin performansı

Uruguaylı santrfor, Manchester United formasıyla toplamda 28 kez forma giydi.

Cavani, söz konusu 28 mücadelede rakip fileleri yedi kez havalandırdı, iki de asist yaptı.