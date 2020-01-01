Edin Visca'dan 1000 aileye gıda yardımı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kaptanı Edin Visca, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Edin Visca, koronavirüsle mücadele adına ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Edin Visca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum 'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.

Visca, açıklamasının altında, Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'ya da davette bulundu.