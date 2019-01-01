Edin Visca yeni bir sayfa açmak istiyor

Başakşehir'de misyonunu tamamladığına inanan Edin Visca, artık takımdan ayrılmak istiyor.

Yeniden yapılanma içine giren 'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a gönderen Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile de yollarını ayıran İstanbul ekibinde Edin Visca da gidebilir.

Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; ’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı.

Edin Visca’nın, artık yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyip, ayrılık talebini bir kez daha yineleyeceği belirtildi. Başakşehir için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden ancak kulüpteki misyonunu tamamladığını düşünen Boşnak futbolcu, yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını isteyecek.

Visca, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynana 34 maçın tamamında ilk 11'de maça başladı ve 13 gol, 14 asist yapmayı başardı.