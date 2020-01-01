Edin Visca: Tarih yazmak istiyorum

Başakşehir'e turu getiren golleri atan Edin Visca, hem ligde hem de Avrupa'da tarih yazmak istediklerini belirtti.

, Sporting'i 4-1 yenerek UEFA 'nde son 16'ya kalmayı başardı. Kaptan Edin Visca, 90+2 ve 119. dakikalarda attığı gollerle turu getiren isim oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Visca, Başakşehir formasıyla htarih yazmak istediğini söyledi. Bosna-Hersekli oyuncunun açıklamaları şöyle;

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"Önemli bir takıma karşı oynadık ve önemli bir galibiyet aldık. Başakşehir ve için büyük bir sonuç aldık. 9 senedir buradayım ve burada tarih yazmak istediğimi hep söylüyorum. Hem ligde hem de Avrupa'da tarih yazmak istiyoruz. Bu galibiyet herkese armağan olsun."

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"Galibiyeti getiren her gol önemli. Ama Uzatmalara götüren golü atmak önemliydi. Turu getiren golde de penaltıyı gole çevireceğimi hissediyordum. Biz burada durmayacağız, devam edeceğiz. Çok istiyorum. Şimdi dinleneceğiz ve Pazartesi günkü maçımıza hazırlanacağız."