Edin Visca, milli takımda sakatlandı

Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, Bosna Hersek'in Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı ve oyundan alındı.

Bosna Hersek'in Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 Elemeleri J Grubu maçında Edin Visca sakatlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki Bosnalı futbolcu, mücadelenin henüz 18. dakikasında sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli isim, yerini Izet Hajrovic'e bırakmak zorunda kaldı. Hajrovic ise maça dahil olduktan 11 dakika sonra ağları havalandırdı.

Visca'nın sakatlığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EURO 2020 Elemeleri grup maçlarının 6'sında da forma giyen Visca, ülkesi adına 2 kez gol kaydedip 2 de asist yapmayı başardı.