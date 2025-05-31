Edin Dzeko'ya Türkiye'den talip var

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Edin Dzeko, Süper Lig'de kalabilir. İstanbul'dan ayrılan 39 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den talip var.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Bugün İstanbul'dan ayrıldı

Ancak Türkiye'den talip var

NE OLDU? Fenerbahçe'de sezon sonunda gerçekleşmesi beklenen Edin Dzeko ayrılığı geldi. 39 yaşındaki Bosnalı oyuncu, sarı-lacivertli kulübe veda edip bugün İstanbul'dan ayrıldı. Ancak Dzeko'ya sürpriz bir talip var.

BÜYÜK RESİM: Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’nun önünde birden fazla seçenek var. Menajeri geçtiğimiz günlerde Başakşehir’le bir görüşme yaptı ve oyuncuyu Başakşehir'e önerdi. Çağdaş Atan da Dzeko’nun kendilerine faydalı olacağını düşünüyor. Ancak henüz resmi bir teklif yok.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Habere göre, Süper Lig’deki başka takımlar da Bosna Hersekli oyuncuyla ilgileniyor. Dzeko 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ve en iyi teklifi veren takıma imza atacak.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptırırken sezonun son maçına Konyaspor karşısında çıkarak karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ancak Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki son maçını beklemeden İstanbul'dan ayrıldı.