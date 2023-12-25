Edin Dzeko, Mauro Icardi'yi sert sözlerle hedef aldı: "Penaltı için ağlıyorlar!"

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Mauro Icardi'yi hedef aldı.

Icardi'nin derbide gözü morardı

Dzeko'dan rakibine sert açıklama geldi

Derbinin tartışmaları devam ediyor

NE OLDU? 45 faulün çıktığı derbide Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı ancak tartışmalar bitmiyor. Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı ve gözü morardı. Galatasaray maçın ardından Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşıp bir açıklama yayınladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılarken Romano'ya Edin Dzeko'dan yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Edin Dzeko, Fabrizio Romano'nun gönderisinin altına şunları yazdı: "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin."

DAHA FAZLASI: Galatasaray yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır"

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SIRADA NE VAR? Her iki takım da 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçıyla yeniden karşı karşıya gelecek. Yani Icardi ile Edin Dzeko, dört gün sonra yeniden buluşacaklar.