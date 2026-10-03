Edin Dzeko, cuma günü Bosna-Hersek formasıyla son milli maçına çıktı. Kırk yaşındaki golcü, Zenica’da İsveç’e karşı oynanan maçta (1-1) bir saati aşkın sürenin ardından büyük alkışlar ve bir şeref koridoru eşliğinde kenara alındı. Ayrıca özel bir drone gösterisi düzenlendi ve sadece sahadaki değil, özellikle saha dışındaki anlamı nedeniyle de ülke genelinde onurlandırıldı.

Dzeko, milli takım formasıyla ilk maçına Haziran 2007’de çıktı ve sonunda tam 152 milli maç oynadı: bu bir rekor. Attığı 73 golle de tüm zamanların golcüleri listesinde açık ara zirvede yer alıyor. 2021’de bırakan Vedad Ibisevic ise 28 golle onu takip ediyor.

Dzeko, oyundan çıkarken İsveçli oyunculardan da bir tokalaşma aldı; rakip futbolcular ona son bir milli maç selamı verdi. Ardından şeref koridorundan geçti ve kenarda teknik direktör Sergej Barbarez’den sıkı bir öpücük aldı.

Bosna, 2014’te tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katıldı. O turnuvanın elemelerinde Ibisevic (sekiz gol) ve özellikle Dzeko (on gol), ülkelerini bu tarihi finallere taşıdı. 2026’da Bosna yeniden Dünya Kupası’na katıldı ve eleme aşamasını geçti.

Dzeko, birçok Boşnak tarafından ülkelerinin tüm zamanlardaki en iyi oyuncusu olarak görülüyor. Bu statüyü yıllar içinde Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, VfL Wolfsburg, burada forvet partneri Grafite ile takımı şampiyon yaptığı dönemde, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina ve şimdi de Schalke 04’te inşa etti; son kulübüne geçen sezon, ikinci seviyede geçen zorlu yılların ardından yeniden yükselmesinde yardımcı oldu.

Sportif tarafının dışında da Dzeko, Bosna’nın yeniden doğuşunun sembolü olarak görülüyor. 90’lı yıllarda savaşın parçaladığı Saraybosna’da büyüdü, ancak sürekli ölüm tehlikesine rağmen hayatta kaldı ve sonunda ebedi bir kahramana dönüştü.

"Duygularım karmakarışık" dedi Dzeko maçın ardından. "Sadece bugün değil, kararı aldığım günden bu yana geçen son birkaç gün de çok duygusal geçti. Her şeyimi verdiğimi bildiğim için iyi hislerle ayrılıyorum."

"Takımı iyi durumda bırakıyorum; çok kalite var ve Bosna-Hersek’i seven çocuklar var. Sahadan ayrılıyor olsam da benimle bu milli takım ve bu çocuklar arasındaki bağ sonsuza kadar sürecek. Ben onların bir parçasıyım, onlar da benim bir parçam" ifadelerini kullandı Dzeko.



