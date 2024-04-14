Edin Dzeko artık Fenerbahçe tarihindeki beş oyuncudan biri

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin golcüsü Edin Dzeko kulüp tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Fatih Karagümrük'ü geriden gelip yendi

Edin Dzeko kulüp tarihine geçti

NE OLDU? Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında fileleri havalandıran Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçtiği bir geceyi yaşadı.

BÜYÜK RESİM: Süper Lig'de bu sezon 20 gol atan Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda bu sayıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu. Diğer oyuncular şu şekilde:

Edin Dzeko | 2023/24

Enner Valencia | 2022/23

Alex | 2010/11 & 2004/05

Pierre Van Hooijdonk | 2003/04

Elvir Boliç | 1996/97 & 1995/96

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçta puan kaybetmeyen Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 18 Nisan'da Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynayacak. Ardından 22 Nisan'da Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya gelecekler.