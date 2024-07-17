Ederson haftalık 1 milyon euro’luk gelirden oldu

Al Nassr, Ederson’a haftalık 1 milyon euro ödemeyi göze aldı ancak Manchester City bu astronomik sözleşmeye engel oldu.

Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr kaleci transferi için kesenin ağzını açtı ancak yapılan teklif kabul görmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi kulübü bir süredir gündeminde yer alan Manchester City’nin yıldız kalecisi Ederson için teklifte bulundu.

Al Nassr, Ederson için İngiliz devine yaklaşık 30 milyon euro’luk bonservis teklif etti. Ancak bu ücretin iki katını talep eden Manchester City teklifi reddetti.

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City’nin bu teklifi reddetmesiyle Brezilyalı file bekçisi için Suudi Arabistan kapıları şimdilik kapanmış gibi görünüyor. Al Nassr, Ederson’a haftalık 1 milyon euro civarında bir ücret ödemeyi gözden çıkarmıştı. Bu da yıllık 50 milyon euro’nun üzerinde bir gelir anlamına geliyordu.

BÜYÜK RESİM

Manchester City’deki parlak kariyerinin ardından yeni bir maceraya atılmaya heveslenen Ederson, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklife oldukça sıcak bakıyordu.

Ancak oyuncunun transferi çok istemesine rağmen City’nin 30 milyon euro’luk teklifi reddetmesi, deneyimli file bekçisinin İngiliz kulübü için halen önemli figürlerden biri olduğu anlamına geliyor.

Manchester City kadroda tutmak istediği oyuncusuna yeni bir sözleşme vermeyi de planlıyor. Suudi kulübünün teklif ettiği astronomik ücretten çok uzakta olsa da Ederson’un City’de aylık 1 milyon euro kazanması bekleniyor.

Ederson’dan umudunu kesen Al Nassr ise Athletico Paranaense'nin kalesini koruyan bir başka Brezilyalı Bento'ya yöneldi.