Eden Hazard: Modric bana başka bir numara bulmamı söyledi!

Real Madrid'in yeni yıldızı Eden Hazard yeni forma numarası konusunda endişeli değil.

Eden Hazard, yeni takımında forma numarası hakkında endişe duymadığını söyledi.

Hazard, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Modric ile konuştum. Ona şaka yollu 10 numaralı formayı bana bırakıp bırakamayacağını sordum. 'Hayır' dedi. O yüzden başka bir numara bulmam gerekiyor." dedi ve ekledi:

"Benim için numara önemli değil. Önemli olan bu arma ve forma altında oynamak."

Belçikalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 100 milyon euro'ya 'den 'e transfer olmuş ve aylarca süren spekülasyonlara son vermişti