Eden Hazard: Mbappe'yi Real Madrid'e getirmek isterim

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Eden Hazard, PSG forması giyen Kylian Mbappe'den övgüyle bahsetti.

Eden Hazard, Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe ile 'de oynamak istediğini ve onun tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Hazard, Le Parisien'e verdiği röportajda "O yetenekli bir oyuncu. Birkaç yıl içinde gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olacak. Futbolcular daima en iyi yerde olmak ister. Eğer bir gün Mbappe'yi Real Madrid'e getirme şansım olursa elimden geleni yaparım. Ancak bu kararı sadece ben veremem" ifadelerini kullandı.

Hazard aynı zamanda Milli Takımı'na alınmayan takım arkadaşı Karim Benzema'ya destek çıktı:

"Bunlar Fransızların sorunu. Ben sadece performansları yargılayabilirim. Ve bunu göz önüne alırsak Benzema'nın milli takıma alınmaması normal değil. Onu memnun etmek için bunu söylemiyorum. Karim şu an en iyi golcülerden biri. Dünyanın en iyi kulübünde oynuyor. Fransa, Karim olmadan da güçlü bir ekip ancak onunla birlikte daha güçlü olurlardı. Tabii Belçikalılar için Benzema'nın olması daha iyi."