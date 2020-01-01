Eddie Newton'dan Sörloth ve Afobe açıklaması

Bordo-mavili ekibin teknik patronu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu...

Teknik Direktörü Eddie Newton, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Newton, takımdan ayrılma kararı alan Alexander Sörloth'un durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Kendisiyle bir yıl daha devam etmek istedik ama kararını vermiş. Burada devam etmek istemedi. Oyuncunun kalbi burada değilse yerini doldurmaya çalışmak daha iyi olur. Ne kadar büyük bir takım olursanız olun, Sörloth gibi bir oyuncuyu kaybetmek canınızı her zaman yakar. Onu takımda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı."

Yeni transfer Benik Afobe'yi tanıdığını belirten Eddie Newton, şöyle devam etti: "Hızlı ve güçlü bir oyuncu. Bu ligde iş yapabilecek yetenekleri var. Oyunun içinde kalmayı seven oyuncularımıza da güç katacak. Abdülkadir, Ekuban ve Nwakaeme gibi oyuncularımızın da kendisiyle birlikte oynamaktan keyif alacağı bir isim."

Daha fazla takım

Transfer açıklaması

Eddie Newton, transfer çalışmalarının sürdüğünü de anlatırken, "Doğru isimleri kadroya katmak için gerekli çabayı gösteriyoruz. Taraftarımız panik yapmasın. Bizim için önemli olan bir futbolcunun bu kulüpte oynamayı gerçekten istemesi. Çalışmalarımız sürüyor. İhtiyacımız olan pozisyonların farkındayız. Hücum odaklı bir takım kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.