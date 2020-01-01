Eddie Newton'dan hakem kararlarına eleştiri

Bordo-mavili ekibin teknik patronu, Denizlispor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterirken, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Teknik Direktörü Eddie Newton, 0-0'lık eşitlikle sona eren Yukatel maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamada oyunun genelinde takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtirken, "İlk 20 dakika sonrasında takımımızın gösterdiği performanstan oldukça memnunum. Arkadaşlarımız ilk dakikalarda yeni oyun formasyonuna alışmaya çalıştılar ama daha sonrasında maç bitimine kadar oyunu domine ettik." dedi.

"Hakem kararlarına karşı mücadele edemezsiniz"

Hakemlerin hatalı kararlar verdiğini de savunan Newton, şöyle devam etti: "Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı. Takımımızın yeni oyun sistemine çabuk adapte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız onlara verilen görevi yapmaya çalıştılar. Bu da beni gayet memnun etti fakat ne yazık ki hakemlerin kararlarına karşı mücadele etme şansınız yok."

Daha fazla takım

Eddie Newton, yeni transferlerin performansını ise şöyle değerlendirdi: "Arkadaşlarımız aramıza yeni katıldılar. Yeni bir sistemle oynuyorlar, yeni bir ülkedeler ve daha çok yeni takıma dahil oldular. Tüm bunları düşündüğünüzde performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler."