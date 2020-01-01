Eddie Newton, hakem kararlarını eleştirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Hakem kararlarını eleştiren Newton, "Bir kırmızı kart oyun planınızı tamamıyla etkiler. Penaltının çok basit verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir takımı iki defa cezalandırmış oluyorsunuz. İlk yarıda oyuna tamamen hakim olduğumuzu söyleyebilirim. Ama elbette penaltı ve kırmızı kartla birlikte işler çok zorlaştı" dedi.

Alexander Sörloth sözleri

Sörloth'un olası transferi hakkında da konuşan Newton, "Bu iki taraf için de çok zor bir durum. Sörloth'u isteyen çok takım var. Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisiyle ilgili bir şey söyleyemem. Ama elbette hem kendisi hem de kulüp geleceğini düşünmek zorunda" diye konuştu.