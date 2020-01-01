Süper Lig

Eddie Newton antrenmanda yer almadı

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Eddie Newton
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Trabzonspor'da yolların ayrılması gündemde olan Eddie Newton, antrenmanda takımın başında yer almadı.

Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.  

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

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