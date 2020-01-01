Eddie Howe gönüllü olarak maaşında indirime gitti
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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.
Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.
Howe ile birlikte yöneticilerden Neill Blake, teknik ekipten Richard Hughes ve Jason Tindall gönüllü olan isimler arasında yer aldı.