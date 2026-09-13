ED doğruladı: Anass Salah-Eddine yeniden AS Roma'dan ayrılıyor

Anass Salah-Eddine, İtalyan basınını takip eden Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'in doğruladığı üzere AS Roma tarafından Panathinaikos'a kiralanıyor. PSV'de kiralık olarak forma giydikten sonra Faslı sol bek kariyerini Yunanistan'da sürdürüyor.

Salah-Eddine'nin Roma ile sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam ediyor. Roma ekibi şimdi savunmacıyı Yunanistan Süper Ligi liderine kiralıyor.

Panathinaikos, AS Roma ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezon PSV ile yapılan kiralık sözleşmede de bir satın alma opsiyonu vardı, ancak kalıcı transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Elfrink'e göre Eindhoven ekibi ile Salah-Eddine, sözleşme süresi konusunda anlaşmaya varamadı.

Roma ile PSV ise birbirine zaten yaklaşmıştı ve masada 8 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda bir anlaşma vardı.

Eğer Panathinaikos, Salah-Eddine'nin performansından memnun kalır ve oyuncu da daha uzun vadeli bir gelecek görürse, AS Roma'dan bonservisiyle transfer edilebilir. Bonservis bedeli yaklaşık 7 milyon euro.

Kanat bekin imzası için verilen mücadelede Olympiakos ve West Ham United da eli boş kaldı. Görünen o ki, Fas Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Salah-Eddine kumar oynayıp kaybetti. Salah-Eddine, bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin maç kadrosunda henüz tek bir kez bile yer almadı.



