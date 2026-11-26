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AZ, perşembe günü Avrupa Ligi'nde son derece etkileyici bir galibiyet aldı. Sparta Prag deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Kuzey Hollanda ekibi, ikinci yarıda Peer Koopmeiners'in golüyle farkı kısa sürede bire indirdi. Teknik direktör Leroy Echteld'in oyuna aldığı isimler, Çekya'nın başkentindeki masalsı geceyi tamamladı: 2-4.

AZ, Prag'da kötü bir ilk yarı geçirdi ve henüz dördüncü dakikada geriye düştü. Erling Braut Haaland'ın öz kuzeni Jonathan Braut Brunes, John Mercado'nun ortasını kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Hollanda millî takımının forveti Mexx Meerdink'in yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Bendeguz Kovács, ilk yarının ortalarında beraberlik fırsatı da yakaladı. Macar oyuncu, dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu az farkla dışarı gönderdi.

Bu kaçan fırsat AZ'ye pahalıya mal oldu. Kaleci Jari De Busser kritik bir bölgede topu kaybedince Brunes bir anda çok elverişli bir pozisyonda kaldı. Norveçli oyuncu, topu uygun durumdaki Patrik Vydra'ya çıkardı; Vydra da kolayca ağları buldu: 2-0.

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İlk yarı bittiğinde Alkmaar ekibinin durumu kötü görünüyordu. Ancak Echteld'in takımı, ikinci yarıda önce Peer Koopmeiners'in farkı bire indiren golüyle direnç gösterdi. Orta saha oyuncusunun sert ortasında top, direğin iç kısmına çarpıp doğrudan rakip kaleye girdi: 2-1.

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İkinci yarının başlamasından on dakika sonra Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal ve Dave Kwakman'ın oyuna girdiği AZ, bir anda özgüvenle oynamaya başladı ve fırsatı sezdi. Kwakman'ın pasını alan Daal, sol kanattan içeri kat edip sağ ayağıyla topu uzak köşedeki üst ağlara harika bir vuruşla gönderdi.

Maçın bitimine çeyrek saat kala AZ geri dönüşü tamamladı. Echteld'in hamlelerinin etkisi bir kez daha görüldü. Daal'ın pasını alan Oufkir'in ceza sahası dışından çektiği şut güzel bir golle sonuçlandı: 2-3.

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Bitime birkaç dakika kala AZ maçı kopardı. Calvin Stengs'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Oufkir, önünde geniş bir alan buldu. Fas millî takımının oyuncusu, karşısındaki tek rakibini bir çalımla geçtikten sonra sağ ayağıyla sert vurup golü attı: 2-4.

AZ, beş maçta dokuz puan topladı ve ilk sekize girme yarışında iddiasını sürdürüyor. Echteld'in öğrencileri bunu başarırsa play-off turunu atlayacak. Her hâlükârda AZ'nin artık play-off turuna kalamaması için sıra dışı sonuçlar gerekiyor.