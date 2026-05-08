Echteld, AZ ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra bir kişiye son derece minnettar

Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Leeroy Echteld önümüzdeki iki sezon AZ'nin baş antrenörü olacak. Kısa süre önce Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanan teknik direktör, Alkmaar kulübü içindeki özellikle bir kişiye minnettar.

Echteld, De Telegraaf gazetesine AZ'nin kendisine iki yıllık sözleşme teklif etmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Sanırım uzun bir süre boyunca nasıl çalıştığımı gözlemlediler. Sanırım bunu beğendiler. Ayrıca kupa finalini kazanma şeklimizi de beğendiler."

Kaptan Jordy Clasie, kupa zaferinin ardından net bir şekilde konuştu: Echteld kalmalı. "Böyle bir oyuncu bunu söylüyorsa, elbette onun desteğini arkasındasındır. Bu bana iyi geldi. Bir teknik direktör olarak istediğin de budur," dedi 57 yaşındaki teknik direktör, ki o her zaman Alkmaar'da kalmayı hayal etmişti. "Hala üç cephede mücadele ediyorduk, tam bir rollercoaster gibiydi."

Echteld, son dönemde genel müdür Merijn Zeeman ve 1 Haziran itibarıyla yeni teknik direktör olacak Niels van Duinen ile görüştü. Ancak AZ teknik direktörü, on yıldır Alkmaar'da teknik direktörlük görevini yürüten ve ayrılacak olan Max Huiberts'e de büyük övgüler yağdırdı. "Max'e, burada çalıştığı son dönemde benim için kendini tehlikeye attığı için çok minnettarım."

Echteld için, oyuncular ve teknik kadronun birlikte sıkı bir birliktelik sağladığı açıktır. "İyi iş çıkardık. Bu, herkese bu yolda devam etme şansı vermelidir."

Echteld, son olarak, oyuncu olarak kendisine büyük etkisi olan futbol dünyasından bazı büyük isimlere değindi. "Advocaat sayesinde, on yedi yaşında bir delikanlı olarak Haarlem'de yetiştirildim. Onun azmi eşsizdi."

Willem van Hanegem için de övgüler var. “Willem’den epey bir şey öğrendim, ama bunu ancak daha sonra fark ettim. Konuşmalarımız sırasında onu her zaman anlamıyordum, ancak daha sonra asıl özü tam olarak kavradım. Willem oldukça derin düşünceli biriydi. Bundan daha sonra faydalanmış oldum,” diyor AZ’nin kupa kahramanı.