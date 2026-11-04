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Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Ebu Trika'dan Real Madrid'e alay: Savunması telsizle çalım atıyor, Dumfries hangi takımdandı?

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
M. Aboutreika
M. Cucurella
D. Dumfries
L. Yamal
Yunanistan
İspanya
Mısır
Hollanda

"Cucurella'ya sadece Yamal lazım"

Al Ahly ve eski Mısır Milli Takımı yıldızı Muhammed Ebu Treyka, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçta ev sahibi AEK Atina karşısındaki ilk yarının ardından Real Madrid ile alay etti.

AEK, 12. dakikada Abu Bakari Koita ile öne geçti; ardından Bellingham 32. dakikada Real Madrid adına beraberliği sağladı.

AEK'nin golü, Koita'nın ceza sahası içindeki dar bir alanda Cucurella'ya karşı yaptığı muhteşem çalımın ardından topu ağlara göndermesiyle geldi.

Ebu Treyka, "beIN Sports" kanallarında ilk yarıyı analiz ederken şöyle konuştu: "Cucurella'ya sadece Yamal lazım (gülüyor) ama burada baskı yapmıyor."

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AEK

AEK

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Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid oyuncuları maça şımarıklıkla, oyunbozanlıkla ve bariz bir umursamazlıkla başladı ve ilk 30 dakikada son derece zayıf bir performans sergilediler."

Ebu Treyka şunları ekledi: "Dumfries kiminle oynuyor? Real Madrid'le mi AEK'yle mi oynuyor bilmiyorum."

Real Madrid oyuncularıyla, özellikle de savunmacılarla sertçe alay ederek şöyle dedi: "Real Madrid oyuncuları telsizle çalımlanıyor; alo, gel de seni çalımlayayım, çok rahat bir şekilde çalımlanıyorlar."

 

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