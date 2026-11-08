Eski Mısır futbol yıldızı ve "beIN Sports" kanallarının yorumcusu Mohamed Abou Treika, İspanya Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında Metropolitano Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren Atletico Madrid karşılaşmasında Barcelona'nın savunma performansını eleştirdi.

Atletico Madrid 10. dakikada Giuliano Simeone ile öne geçerken, Fermin Lopez 45. dakikada Barcelona'ya beraberlik golünü kazandırdı.

Abou Treika, "beIN Sports" ağındaki yorumunda Barcelona'nın savunmasının son derece kötü bir görüntü verdiğini söyledi; Atletico Madrid oyuncularının kaleci Joan Garcia'nın kalesine ne kadar kolay ulaştığına dikkat çekti ve ardından şu yorumu yaptı: "Barcelona'nın savunması sokak futbolu gibi."

Şakayla karışık şöyle devam etti: "Atletico Madrid, Joan Garcia'nın kalesine kolayca ulaşıyor. Biz üçümüz (stüdyodaki arkadaşlarını kastediyor) sahaya çıksak Barcelona'nın kalesine ulaşabiliriz."

Eski Al Ahly yıldızı, Atletico Madrid'in ilk yarıda birçok fırsat ürettiğini ancak bunları gerektiği gibi değerlendiremediğini, buna karşın Barcelona'nın Fermin Lopez'in ilk yarının bitimine az bir süre kala beraberlik golünü kaydetmesiyle tek bir fırsattan skora dönüş yapmayı başardığını ekledi.

Abou Treika, Barcelona'nın ilk yarıdaki beraberlikte şanslı olduğunu belirterek, Fermin Lopez'in golünün ikinci yarıda Barça'ya önemli bir moral verebileceğini ve özellikle Katalan ekibinin ev sahibinin hücum baskısı karşısında zorlandığı göz önüne alındığında, takımın maçın havasına geri dönmesine yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Abou Treika, ilk yarıya ilişkin değerlendirmesini, Lamine Yamal'ın hareketleri dışında Barcelona'nın hücumda etkisiz kaldığını vurgulayarak tamamladı; Katalan ekibinin ikna edici bir hücum performansı sergilediğini görmediğini, Yamal dışında belirgin bir varlık olmadığını, takımın ise savunma anlamında kötü bir görüntü verdiğini söyledi.