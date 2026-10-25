Eski Mısır Milli Takımı ve Al Ahly yıldızı Mohamed Aboutrika, bu akşam Pazar günü La Liga El Clasico'sunda Barcelona ile karşı karşıya gelen Real Madrid'in ilk yarıdaki performansına övgüler yağdırdı.

İlk yarı, Kylian Mbappe'nin attığı golle Real Madrid'in 1-0 öne geçmesiyle sona erdi.

Aboutrika, "beIN Sports" kanallarındaki ilk yarı analizinde şunları söyledi: "Bu, Real Madrid'in Jose Mourinho ile oynadığı en iyi yarı. Kadroyu gördükten sonra beklediğim seviye tam olarak buydu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünkü seviye farklı, takımın bir kişiliği var, sahanın her yerinde istasyonlar var. Güler, Diomande ve dizle bir gol atan ve bu golde şanslı olan Mbappe'den özel bir performans gördük."

Eski Mısır futbol yıldızı şöyle devam etti: "Barcelona ilk yarıda şanslıydı, Real Madrid 3 net fırsat harcadı ve Mbappe'nin golü dışında iki ya da üç gol daha atabilirdi."

Şunları vurguladı: "İlk yarı, daha ilk dakikalardan itibaren büyük bir kişilikle oynayan Real Madrid'in hak ettiği üstünlüğüyle sona erdi."

Şunu da ekledi: "Barcelona düzensizlikten muzdarip, Pedri çok fazla top kaybediyor, Real Madrid ise oyuncuların yollarını kapattı, Cucurella Yamal'a baskı yapıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona fırsat üretmekte zorlanıyor ve Barça'nın gerek sahada gerekse Ademi gibi oyuncuları oyuna sürerek değişmeye ihtiyacı var."