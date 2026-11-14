"Ebu Rida'nın yaptığı doğru değil": Hasan Şehata'dan Salah'a suçlama

Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hasan Şehata, Muhammed Salah ile Mısır'ın eski teknik ekibi arasındaki ilişkiye dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Son kamptaki gelişmelerle Hossam Hassan'ın ayrılışı arasında bağlantı kuran Şehata, Mısır'ın kaptanının nüfuzu ve futbol federasyonunun krizi yönetmedeki rolü hakkında tartışma başlatan açıklamalarda bulundu.

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Şehhata, "MBC Mısır" kanalındaki "El-Laib" programındaki konuşmasında, Salah'ın Hüsam Hasan'ın ayrılığına sebep olduğunu söyledi ve bu durumun "herkes tarafından bilindiğini" ekledi. "Muallim", bu suçlamayı yaşananların bir açıklaması olarak ortaya koydu.

Mısır'ın eski teknik direktörü, 2006 Afrika Uluslar Kupası sırasında Ahmed Hüsam Mido'nun oyundan alınması olayını hatırlattı ve bunu Hüsam Hasan'ın Angola karşısında Salah'ı oyundan çıkarma kararıyla kıyasladı. Koşulların farklı olduğunu, ancak iki olayın teknik heyetin kararlarına verilen tepki açısından benzeştiğini açıkladı.

Ayrıca soyunma odası ortamından da söz eden Şehhata, teknik direktörün öfkesinin bazen sert bir azara varabileceğini belirtti ve 2009 yılındaki Konfederasyonlar Kupası'ndaki Mısır-Brezilya maçını örnek gösterdi. Kendi anlatımına göre o maçta iki devre arasında oyunculara sert çıkışmıştı. Bununla, sert tartışmaların teknik çalışmanın bir parçası olarak yaşanabileceğine ve bunun mutlaka kişisel bir anlaşmazlık anlamına gelmediğine işaret etmek istedi.

Salah hakkında konuşan Şehhata, oyuncunun konumunun ona teknik direktörün kararlarından muafiyet sağlamadığını söyledi ve onu sahadaki 11 oyuncudan biri olarak nitelendirdi.

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Teknik direktörün maçı ve değişikliklerini yönettiğini, onun hesap verme sorumluluğunun ise yürürlükteki yönetmelikler ve yetkiler çerçevesinde milli takımı denetleyen makama ait kaldığını ekledi. Hüsam Hasan'ın ayrılığı hak edecek bir şey yapmadığının altını çizerken, aynı zamanda kişisel sorunlarının bu kararda büyük bir rolü olduğunu da vurguladı.

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Şehhata ayrıca Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın Salah'la görüşmek için Türkiye'ye gitmesini de eleştirdi; bu adımın uygun olmadığını ve federasyon başkanının bir oyuncuyu gönlünü almak ya da barışmak için ayağına gitmesinin doğru olmadığını belirtti.

Kendisinden istenmiş olsaydı, oyuncunun adı ya da şöhreti ne olursa olsun bu görevi reddedeceğini vurguladı. Üst düzey bir yetkilinin, meseleyi uygun idari ve teknik kanallardan çözmek yerine, federasyonun oyuncunun gönlünü almaya çalıştığı izlenimini verecek şekilde bir oyuncuyla uğraşmasını kabul etmedi.

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Açıklamaları, Futbol Federasyonu'nun 7 Kasım'da Hüsam Hasan'ın görevine son verdiğini ve yerine Ali Mahir'i getirdiğini duyurmasının ardından geldi. Salah'ın Angola karşısında oyundan alınması ve ardından Güney Sudan maçında forma giymemesinin ardından tartışmalar alevlenmişti, ancak federasyon, Salah'ın görevden almada bir rolü olduğunu reddetti.

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