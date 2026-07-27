Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hani Abu Rida, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan ile ilişkisinin, onun milli takım formasını giydiği oyunculuk yıllarına dayandığını söyledi.

Abu Rida, "Nahar" kanalındaki "Es-Sura" programında gazeteci Lemis el-Hadidi'ye yaptığı açıklamalarda, Hüsam Hasan'ın başlangıçta üzgün olduğunu, çünkü daha önce milli takıma seçilmeyi arzu ettiğini belirtti ve onun iyi kalpli, işine hevesli, çalışkan biri olduğunu, milli takımın çıkarına çalıştığını ve çevresindekilerin görüşlerini her zaman dinlediğini vurguladı.

Abu Rida, işleri son derece sakin bir şekilde ele alan Hüsam Hasan'ın en iyi versiyonunu ortaya çıkardığını vurgularken, Hüsam'ın geçtiğimiz yıllar boyunca milli takım teknik direktörlüğü görevi için federasyonun aday listesinde her zaman yer aldığını açıkladı.

Abu Rida, ikizler Hüsam ve İbrahim Hasan liderliğindeki teknik ekibi övdü; çünkü Hüsam'ın harika taktiksel yönleri ve seçkin bir çalışması olduğunu, yalnızca coşkuya dayanmadığını, İbrahim Hasan'ın da kamplarda disiplini sağladığını dile getirdi.

Şunları ekledi: "Eğer mesele yalnızca coşku olsaydı, Hüsam gibi harika teknik yeteneklere ve önemli taktiksel yönlere sahip bir teknik direktör yerine, oyuncuların coşkusunu ateşleyecek bir şarkıcıyla anlaşırdım."

Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili olarak, kararın Dünya Kupası son 16 turundaki Arjantin maçından önce alındığını belirtti ve sözleşme maddeleri üzerinde noktaları netleştirmek için bir komite oluşturulduğunu, bunların gizli olduğunu ve basınla paylaşılmadığını açıkladı.