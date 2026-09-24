Hüsam Hasan'ın açıklamasının tetiklediği geniş çaplı tartışma ortamını yatıştırmak amacıyla Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Mühendis Hani Ebu Rida devreye girdi ve Muhammed El Şenavi'ye güçlü bir destek mesajı vererek Ahly kalecisi ve Mısır Milli Takımı kaptanının Mısır futbolunun sadık simgelerinden biri olmayı sürdürdüğünü, konumunun ve geçmişinin herkes tarafından takdir ve saygıyla karşılandığını vurguladı.

Ebu Rida'nın açıklamaları, federasyonun resmi sitesine göre, Angola ve Güney Sudan maçlarına hazırlık amacıyla toplanan mevcut kampın dışında bırakılmasına yönelik sürpriz karardan sonra Şenavi'nin Mısır ile geleceğini saran tahminlere son vermek için geldi. Söz konusu maçlar 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılım elemeleri kapsamında oynanacak.

Bir gazetecinin, federasyonun A Milli Takım kalecisine yönelik tutumuna ilişkin sorusuna Ebu Rida şu yanıtı verdi: "Muhammed El Şenavi, Mısır futbolunun sadık evlatlarından biridir. Mısır Milli Takımı ve Ahly ile veren ve başarılarla dolu bir kariyer sundu ve sunmaya devam ediyor. Şenavi'nin bir oyuncu ve kaptan olarak geçmişi ve konumu, Mısır Futbol Federasyonu nezdinde büyük takdir ve saygı görüyor. Mısır futboluna sunduğu her şeyle gurur duyuyoruz."









Krizi patlatan Hüsam Hasan açıklamaları

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, yarın cuma günü Kahire Stadı'nda oynanması planlanan Mısır-Angola maçının tanıtım basın toplantısında Şenavi'nin kadro dışı bırakılmasının nedenlerinden söz ederken geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı.

"El Amid" lakaplı teknik adam şöyle konuştu: "Muhammed El Şenavi bir dönem bitmişti ve kulübünde oynamıyordu. Buna rağmen Mısır Milli Takımı üzerinden eski seviyesine döndü. Sadece o değil, başka oyuncular da öyle."

Mısır teknik direktörü kararın tamamen teknik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Şenavi'yi sakatlık nedeniyle kadro dışı bıraktığımı söyleyebilirdim, ancak bunlar benim tercihlerim; sakat olsun ya da olmasın."

Hüsam Hasan, Mısır kaptanına duyduğu saygıyı vurgulamaya özen göstererek şunları ekledi: "Tüm oyunculara, özellikle Muhammed El Şenavi'ye tam bir saygım var. Kendisi Mısır Milli Takımı'nın kaptanlarından biri ve takdir ettiğim oyunculardan."

Ebu Rida'nın açıklamaları, futbol kamuoyuna bir güvence mesajı gönderiyor ve Şenavi'nin kadro dışı bırakılmasının onun tarihsel değerini azaltmadığını teyit ediyor. Bu sırada milli takım, Afrika Uluslar Kupası'na katılım yolunda iki kritik maça hazırlanıyor.







