Ebedi bir lanet… Dünya şampiyonları her zaman İngiltere’yi ezip geçiyor

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası şampiyonlarıyla oynadığı eleme turlarındaki kötü gidişatını sürdürdü ve bu Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e 2-1 yenildi.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, İngiltere, Dünya Kupası eleme turlarında daha önce şampiyonluk kazanmış takımlara karşı oynadığı son 9 maçı arka arkaya kaybetti ve büyük turnuvalarda dünya şampiyonlarına karşı yaşadığı kötü seri devam etti.

Ayrıca okuyun

20 yıl sonra... Embolo, Dünya Kupası'nda hile yaptığı için cezalandırılan dördüncü oyuncu oldu

Arjantinli oyuncular, kışkırtıcı tezahüratlarla İngiltere'ye meydan okudu

Ağ, Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki “Üç Aslanlar”ın elenmesinin tarihi bir gerçeğin devamı anlamına geldiğini de ekledi; zira daha önce hiçbir milli takım yabancı bir teknik direktörün yönetiminde Dünya Kupası şampiyonu olamamıştı.

İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle açılışı yapmıştı, "Üç Aslanlar" takımı, Arjantin'in arka arkaya gelen atakları karşısında üstünlüğünü korumak için kendi sahasına çekildi; ancak 85. dakikada Enzo Fernández, Lionel Messi'nin pasından yararlanarak güçlü bir şutla skoru eşitledi.

Maç uzatmalara doğru ilerlerken, Lautaro Martínez 90+2. dakikada yine Messi'nin ortasından gelen topu kafayla ağlara göndererek Arjantin'e galibiyet golünü attı ve "Tango Dansçıları"na dramatik bir senaryoda finale yükselme biletini kazandırdı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğu unvanını savunma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Takım, önümüzdeki Pazar günü yapılacak turnuva finalinde İspanya ile karşılaşacak. İspanya ise dün Salı günü oynanan diğer yarı final maçında Fransa’yı 2-0 mağlup etmişti.



