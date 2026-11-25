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EAFC, hayatını kaybeden John Motson'ın sesini oyuna ekledi. Yayıncı Electronic Arts bunu BBC'ye doğruladı. Eski yorumcu, FIFA döneminde yıllarca oyunda yer aldı ve 2023'te 77 yaşında hayatını kaybetti. Perşembeden itibaren oyuncular Motson'ın ikonik sesini seçebilecek.

Son derece popüler futbol oyununda hayatını kaybetmiş bir yorumcunun sesi ilk kez duyulacak. Motson'ın sesi, eşi ve oğlu Frederick'in izniyle eski kayıtlar ve yapay zekâ birlikte kullanılarak sentezlendi.

Motson, FIFA serisinin ilk yorumcusuydu ve FIFA 96'dan FIFA 2005'e kadar maçlarda sesi duyuldu. FIFA 19'da da kısa süreliğine yer aldı.

EA, Motson'ın görüntüsünü kullanma ve sesini taklit etme hakları için ailesine ödeme yaptığını BBC'ye doğruladı. Ancak oyun şirketi mali ayrıntıları açıklamadı.

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EA, FIFA 2005'in ardından başka bir yorumcu seçti. Frederick Motson, “Farklı bir yöne gittiklerini tamamen anlamış olsa da spordan ayrıldıktan sonra bunu gerçekten özlediğini düşünüyorum. Bir bakıma bir dönemin sonu gibiydi,” diyor.

Frederick Motson, babasının bu projeye “kesinlikle” onay vereceğinden emin. “Babam dünyada teknolojiden en az anlayan insandı. Ölene kadar masasında bir daktilo vardı.”

“Bu yüzden yapay zekânın teknolojik açıdan ne yaptığını tam olarak anladığını sanmıyorum. Öte yandan, bu tür projelerde yer almak için her zaman çok hevesliydi.”

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EAFC'de kıdemli oyun tasarımcısı olan Mat Prior, “Onlar (Motson'ın ailesi, editörün notu) projeyi tamamen desteklemeseydi hiçbir şekilde devam etmezdik,” diyor.

Prior, “En başından beri Motty'yi bir yorumcu olarak onurlandırmak ve onunla kurduğumuz duygusal bağa değer vermek istedik,” diyor. “Oyunumuzdaki ilk ses oydu. Bu yüzden ona hakkını vermek ve onu geri getirmek istedik.”

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Prior, 2018'de emekli olan Motson'ın günümüz futbolcularının çoğu hakkında konuştuğu ses kayıtları bulunmadığı için yapay zekâ kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

EAFC'nin şu anki İngilizce yorumcularından biri olan Derek Rae, yapay zekânın faydalı olabileceği görüşünde. Yine de yapay zekânın işini elinden alacağından korkmuyor.

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Rae, “Daha yaratıcı şeylerin insan sesiyle yapılması gerekiyor, çünkü bu sesin bir kişiliği yansıtması lazım. Bazen bir cümlenin ortasındaki küçük bir kıkırdama ya da kendine özgü bir konuşma alışkanlığı gibi,” diyor.