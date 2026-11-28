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Polonya'da son derece sıra dışı bir olay yaşandı. Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova'nın ikinci takımı arasındaki üçüncü lig maçında bir seyirci e-scooter'la sahaya girdi.

Olay, cuma akşamı ev sahibi ekibin 3-2 önde olduğu maçın uzatma dakikalarında meydana geldi. Televizyon görüntülerinde bir adamın e-scooter'la görünüşe göre hiçbir engelle karşılaşmadan çimlerde ilerlediği görülüyor. Güvenlik görevlileri adamı yakalamaya çalışırken maç durdurulmak zorunda kaldı.

"Şu anda Stalowa Wola'da çimlerde çok sıra dışı sahneler görüyoruz. Bunun nasıl yorumlanabileceğini merak ediyorum. Bana, daha önce hiç görmediğim türden bir taraftarın sahaya girişi gibi geliyor, üstelik elektrikli scooter'la. Sanırım böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı" diyen Adam Delimat da PZPN+'ta şaşkınlığını dile getirdi.

Neyse ki yetkililer sahaya giren kişiyi dışarı çıkardıktan sonra maç devam etti. Seyircinin daha sonra gözaltına alınıp alınmadığı ise belirsiz kaldı. Televizyon görüntüleri adamın sahadan nasıl ayrıldığını göstermedi. Sahaya giren kişinin karşılaşabileceği olası yaptırımlara ilişkin de ilk etapta ayrıntılı bilgi verilmedi.

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Maç, Stal Stalowa Wola'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Legia devre arasına 2-0 önde girmişti ancak Maciej Sliwa, Jakub Jelen ve Maksymilian Hebel'in golleri ev sahibi ekibin maçı çevirmesini sağladı.