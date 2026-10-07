Olağanüstü bir olayla, Lionel Messi İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor; ancak Real Madrid'le karşılaşmak için değil, ülkenin kuzeyindeki Oviedo kentinde yer alan Spor Sarayı'nda İspanya'daki eğitim camiasıyla yüz yüze buluşmak için.

Bu beklenen ziyaret, Messi'nin İspanya'nın en üst düzey spor ve kültür onuru olan 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'ne layık görülmesi çerçevesinde geliyor. Söz konusu ödülü geçtiğimiz 3 Haziran'da kazanan Messi, böylece ödülün 1987'de ihdas edilmesinden bu yana bireysel olarak bu ödülü alan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Arjantinli "ole" gazetesinin açıkladığına göre buluşma yalnızca protokol niteliğinde bir kutlama olmayacak; aksine, halka ücretsiz açık olan "Ödüller Haftası" kültür programı kapsamında, öncelikli olarak çocuklara ve gençlere yönelik bir konferans ve eğitici bir etkinlik olacak.

Buluşmanın ekseninde, Asturias Prensesi Vakfı tarafından başlatılan ve bizzat Messi'nin kişiliğinden esinlenen yenilikçi eğitim girişimi "10 Numara Oyunu" projesi yer alacak. Bu proje kapsamında, Arjantinli yıldızın daha önceki açıklamalarından yola çıkarak, bölgedeki okul öğrencilerinden, sporun değerlerini yaratıcılık ve eğitimle buluşturma çabasıyla, okullarının içinde futbol oynamanın yeni ve yenilikçi bir yolunu hayal etmeleri istendi.

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Ödülün jürisi, Messi'ye bu unvanı "göz kamaştırıcı yeteneği ve olağanüstü sportif kariyeri" takdiriyle vermiş, ayrıca "en yoksun çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim fırsatlarını güçlendirmeye yönelik yorulmak bilmez ve kesintisiz hayır çalışmalarını" övmüştü. Jüri aynı zamanda, 2022'de Arjantin ile dünya şampiyonu olan Messi'nin sahadaki örnek davranışına, kararlılığına, alçakgönüllülüğüne ve takımına olan bağlılığına da dikkat çekmişti.

Bu onurlandırmayla birlikte Messi, tenis efsanesi Serena Williams, maraton koşucusu Eliud Kipchoge, atletizm efsanesi Carl Lewis ve İspanyol basketbolunun yıldızları Pau ile Marc Gasol gibi daha önce bu ödülü kazanmış dünya çapındaki efsaneler listesine katılıyor.



