Dusan Tadic, Ajax - NEC (1-1) maçının ardından ESPN kameralarına, daha önce NU.nl'ye verdiği röportaj hakkında konuştu. Tadic, burada sözlerinin çarpıtıldığını savunarak medyaya sert çıktı.

Tadic, “Evet, çok garip bir gündü. Garip bir maçtı. Çok duygusaldı” sözleriyle başladı. “Ajax benim aşkım ve her zaman kalbimde olacak. Ama diğer yandan artık NEC'de oynuyorum ve bir profesyonel olarak kulüp için her şeyimi vermem gerekiyor. Bu biraz duygusal bir mücadeleydi.”

Maç öncesinde Ajax taraftarları Tadic için büyük bir pankart açtı ve bu da onu duygulandırdı. “Bu stadyumda çok fazla anım var, bu da birçok duyguyu açığa çıkarıyor. Evet, bu güzel ama aynı zamanda duygusal da. O kadar çok tanıdık yüz, taraftar görüyorsun ki... Bunlar hep aklında oluyor” dedi ve gözleri doldu.

Ardından Milan van Dongen, Tadic'e daha önce NU.nl'ye yaptığı açıklamaları hatırlattı. Tecrübeli oyuncu o röportajda, “Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ve topu alamıyorum. Ya da birkaç top temasından sonra bana geri verilmiyor. O zaman beynim belli ki fazla hızlı çalışıyor. Bu bana ağır geliyor, sık sık kendimle mücadele ediyorum ve kafamın içinde fırtınalar kopuyor” demişti.

Tadic şimdi ise ESPN'e, “Dürüst olmak gerekirse bu gerçekten üzücü” dedi. “Çok fazla tecrübem var ve medyanın her zaman bir şeyler aradığını biliyorum. Kelimeleri, bağlamı çarpıtabilirsiniz... NEC'deki insanlara asla saygısızlık etmem. Asla. Hayatım boyunca bunu hiç yapmadım. Ama NEC ile Ajax'ı kıyaslayamazsınız ve bunu kötü anlamda söylemiyorum.”

“Tek bir kelimeyle bile NEC hakkında kötü konuşmuyorum, ne söylediğimi biliyorum. Ama bunu medyada böyle görmek çok üzücü. Bu çok sık oluyor. Nedenini bilmiyorum. Çünkü bu şekilde oyuncuların artık röportaj vermek istememesine yol açıyorsunuz. Ama ben öyle biri değilim.”

Tadic daha sonra önceki sözlerine daha fazla açıklık getirdi. “Ajax; tarihi, burada oynamış oyuncular, tüm yönleriyle Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden biri. NEC ise harika bir kulüp, üst sıraları zorlayan bir takım. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdiler, şimdi Avrupa'ya gidiyoruz, büyüyoruz. Harika bir teknik direktör, iyi bir yapı var. Kulüp büyüyor.”

“Ama bana hangi takımın daha iyi oyunculara sahip olduğunu sorarsanız, Ajax mı NEC mi? İyi oyuncularla oynamak, daha az iyi oyuncularla oynamaktan daha kolay. Peki o zaman sadece kameralar önünde mi röportaj vermeliyim ki ne demek istediğimi duyasınız? Bu üzücü. Bu iyi hissettirmiyor” diyerek sözlerini noktaladı.