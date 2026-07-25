Suudi Al-Ahli kulübünün başkanı Halid El-Gamdi, "X" platformundaki kişisel hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

El-Gamdi şunları yazdı: "Sevgili Al-Ahli taraftarları, bu büyük kurumun yönetim kuruluna geçtiğimiz üç yıl boyunca başkanlık ettiğim ve kariyerimde gurur duyduğum yolculuğun ardından".

Şöyle devam etti: "Bugün, birçok zorluğa ve başarıya sahne olan Al-Ahli kulübü başkanlığından istifa ettiğimi açıklıyorum; bunların en önemlileri arka arkaya kazanılan iki Asya Elit Ligi şampiyonluğu ve Suudi Süper Kupası'dır".

Sözlerine şöyle ekledi: "Yönetim kurulu üyelerine, Kamu Yatırım Fonu'na, kulüp çalışanlarına, oyuncularına, teknik ve idari ekiplere, kulüp taraftar birliğine ve bize destek olan ya da kuruma olan bağlılığından dolayı bizimle görüş ayrılığına düşen herkese teşekkür ederim".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Size gelince, ey Al-Ahli kulübü taraftarları, her başarıda daima dayanağımız ve ortağımız oldunuz. Güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederim, beni hayır dualarınızdan eksik etmeyin; çünkü elde edilen her şey önce Allah'ın lütfuyla, sonra da sizin büyük desteğinizle gerçekleşti".

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün görevden ayrılıyorum, ancak Al-Ahli tarihi ve taraftarlarıyla dimdik ayakta kalmaya devam ediyor. Gelecekte tüm müsabakalarda başarısını sürdürebileceğine ve daha fazlasını elde edebileceğine tam bir inancım var. Al-Ahli'ye ve vefalı taraftarlarına teşekkür ederim".

Daha önce basında çıkan haberler, Halid El-Gamdi'nin, Yasir El-Mishal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olma dosyasını sunmak amacıyla Al-Ahli başkanlığı görevinden istifa edeceğini doğrulamıştı.

El-Gamdi, Al-Ahli'nin geçmişinde başarılarla dolu 3 yılın ardından görevinden ayrılacak. Onun döneminde takım, iki kez Asya Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu ve 9 yıllık bir aranın ardından ilk kez Suudi Süper Kupası'nı kazandı.