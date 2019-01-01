Duygun Yarsuvat: Fatih Terim sonuna kadar haklı

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, sarı kırmızılı camiaya organize işler düzenlendiğini ve Fatih Terim'in haklı olduğunu belirtti.

camiasının gündeminde Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık ceza var. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'e konuşan Yarsuvat, "Fatih Terim sonuna kadar haklı. Gerçekten organize işler oluyor. Geçmişte de oldu. Hatırlayın geçen yılı; Moskova’da çok önemli bir Avrupa kupası maçına çıkacaktık. O karşılaşmadan 2 saat önce 17 kulübün açıklaması çıktı ortaya. Bunu yapanların kim olduğu da biliniyor. Rakip kulüp başkanları. Şimdi bu da organize bir ceza aslında" dedi.

"Hedef Galatasaray’ı zayıflatmak"

Cezanın amacının derbisi öncesi Galatasaray’ı zora düşürmek olduğunu savunan Yarsuvat, "O kadar ayarlanarak bir ceza veriliyor ki, Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşüyor. Yardımcısı Ümit Davala’nın cezası da Fenerbahçe maçından sonra bitiyor. Hedef Galatasaray’ı derbide zayıflatmak" diye konuştu.

"19.05 bilerek yapıldı"

Yarsuvat, TFF’nin sosyal medya hesabında cezanın saat 19.05’te duyurulması ile ilgili de, "Bilerek yapıldı ise, küçük oyunlar bunlar. TFF’nin ne demesini bekliyoruz ki; ‘Yanlışlıkla’ diyecek tabii ki. Bilerek yaptık diyecek hali yok ya! Bir kılıf uydurulacak" ifadelerini kullandı.