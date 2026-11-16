Düşüşün izleriyle gelen dönüş: Kompany, Bayern'deki görevine yeniden başladı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin durumunda son günlerde art arda gelişmeler yaşandı. Kompany, antrenman tesislerinde yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve birkaç hafta boyunca takımdan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Olayın izleri hâlâ üzerinde belirgin olsa da Belçikalı teknik adam, görevine geri dönme yolunda yeni bir adım attı.

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40 yaşındaki Kompany, antrenman sahasında yığılmasının üzerinden geçen 24 günün ardından bugün, pazartesi günü Bayern Münih'in antrenmanını yönetmek üzere sahaya döndü. Böylece kulübün sahasında yeniden görünen Kompany, 23 Ekim'de yaşanan olaydan bu yana ilk kez bir antrenmanın başında yer aldı.

Belçikalı teknik adam, fizyoterapist Jerry Hoffmann eşliğinde yerel saatle 14.07'de sahaya geldi. Hava sıcaklığının 11 dereceye düşmesi nedeniyle kalın bir mont giyen Kompany'de en çok dikkat çeken detay, sol kolunun hâlâ tıbbi bir askıda bulunmasıydı. Kompany, yığıldığı sırada sert bir şekilde yere düşmesinin ardından omzu çıkmıştı.

Hâlâ tedavisi süren sakatlığına rağmen oyunculara kavuşmaktan mutlu görünen Kompany, futbolcularla tek tek tokalaşıp selamlaştı. Bild gazetesinin haberine göre Kompany, yokluğunda takımın sorumluluğunu üstlenen yardımcısı Aaron Danks başta olmak üzere teknik ekibindeki isimlerle de şakalaştı.

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Milli ara nedeniyle antrenmana yalnızca Münih'te bulunan az sayıda oyuncu katıldı. Jamal Musiala ve Luis Díaz ise formlarına kavuşmak için çalışmalarını sürdürdü. Uyluğundaki kas yırtığı nedeniyle rehabilitasyon programına devam eden Musiala'nın yanı sıra Díaz de yine bir kas yırtığından dolayı tedavi görüyor.

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Antrenmanda Sven Ulreich ve Sacha Boey'nin yanı sıra 19 yaşındaki forvet Noah Kodjo Ivora da dahil olmak üzere ikinci takımdan bazı genç yetenekler de yer aldı. Kompany, milli oyuncuların yokluğunda mevcut grubu çalıştırdı.

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Teknik adamın sahaya dönüşü, iyileşme sürecinde yeni bir adım oldu. Kompany geçen haftanın başında kulüp tesislerine dönmüş, ancak o dönemde bazı masa başı işleriyle ve rehabilitasyon merkezindeki oyuncuları ziyaret etmekle yetinmişti. Şimdi ise teknik görevlerinin bir kısmını yeniden üstlendi.

Alman gazetesinin aktardığına göre doktorlar, Kompany'ye beyin zarlarında tahriş teşhisi koydu. Belçikalı teknik adam altı gün hastanede kaldıktan sonra iyileşme sürecini evinde tamamladı ve bu süreçte tam dinlenme ile ilaç tedavisini içeren tıbbi talimatlara uydu. Teknik ekip ve oyunculara da başlangıçta, dinlenmesine ve iş stresinden uzak kalmasına fırsat tanımak amacıyla Kompany ile futbol hakkında konuşmama talimatı verildi.

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Olaydan yaklaşık bir buçuk hafta sonra ilk kez kulüp tesislerine dönen Kompany, bugün, pazartesi günü sahaya çıkıp antrenmanı yöneterek bir sonraki aşamaya geçti. Kompany, Bundesliga'nın 10. haftasında cuma günü Köln ile oynanacak maç öncesinde perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek ve bu karşılaşmada yeniden kenardaki yerini alacak.

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