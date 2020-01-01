Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Dusko Tosic, koronavirüs salgınının arttığı günlerde yaşadıklarını anlattı.

Bir dönem ve Beşiktaş'ta da forma giyen Dusko Tosic, koronavirüs salgının hakim olduğu Çin'de yaşadıklarını anlattı.

Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'a konuşan Tosic'in sözlerinden satır başları şöyle;

"Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai’den Guangzhou’ya gelmiştim. Ülkedeki Corona virüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Ardından, 'Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir' bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin’den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları’nın son uçuşunu bulabildik."

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Daha fazla takım

"Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak’taki Çin’den ’ye son uçakla İstanbul’a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem ’a gittim. 1 ay Sırbistan’da kaldım. Sonrasında biz, Çin’deki durumdan dolayı Dubai’de çalışmalara başlayacaktık. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin’e geri döndü.”

"İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin’e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil. Çin Ligi’nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin’e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF’le 1 yıl daha sözleşmem var."

"Türkiye’yi çok seviyorum. Beşiktaş’ı ve taraftarını çok seviyorum. Onlar bana her zaman gönderdikleri mesajlarla destek veriyor. Beni unutmadıklarını biliyorum. Ben de onları unutmadım. Umarım bir gün yine yollarımız yine kesişir. Bunu hayatımdaki birçok şeyden daha fazla isterim"