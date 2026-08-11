Her şey, Dusan Vlahovic'in kariyerine Türkiye Süper Lig'inde devam edeceğine işaret ediyor. Fabrizio Romano başta olmak üzere birçok kaynak, bonservisi elinde olan Sırp oyuncunun Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını bildiriyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Eduard Graf, Vlahovic'i ikna etmek için Belgrad'a gitti ve görevinde başarılı oldu. 26 yaşındaki santrfor, Tüpraş Stadyumu'nda geçerli olacak üç yıllık sözleşmeye onay verdi.

Sağlık kontrolü şimdiden planlandı ve perşembe günü yapılması bekleniyor. Beklentiye göre Vlahovic, çarşamba öğleden sonra hiç şüphesiz binlerce çılgın taraftarın karşılaması için İstanbul'a gelecek.

İtalyan medyasına göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Vlahovic'in ikna edilmesinde kritik bir rol oynadı. Italiano ile Vlahovic daha önce Fiorentina'da son derece başarılı bir iş birliği yaşamıştı.

Vlahovic, 2021/22 sezonunda La Viola formasıyla 29 gol attı; bunların 24'ü Serie A'da geldi. Bu performans, Juventus'u o sezonun ardından bonuslar hariç 70 milyon euro ödemeye ikna etti.

Vlahovic, Torino'da hiçbir zaman devasa bonservis bedelinin karşılığını tam anlamıyla veremedi. Her ne kadar düzenli olarak kalitesini gösterse de yıllar boyunca hakkında çok sayıda eleştiri de yapıldı.

Vlahovic, Juventus formasıyla toplam 168 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 68 gol ile 16 asist kaydetti. Torino'daki sözleşmesi geçtiğimiz 30 Haziran'da sona erdi. İddialara göre bonuslar hariç yılda sekiz milyon euro kazanacak.