Dusan Tadic, Hollanda'da manşetlere damga vurdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile karşı karşıya gelirken Dusan Tadic, Hollanda basınında manşetleri süsledi.

Fenerbahçe, Twente ile 1-1 berabere kaldı

Sarı-lacivertlilerin golünü Tadic attı

Sırp oyuncu, Hollanda'da manşetlerde

NE OLDU? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 71. dakikada Dusan Tadic kaydederken Sırp oyuncu, Hollanda basınında geniş yer buldu.

BÜYÜK RESİM: Hollanda basını, Twente'nin galibiyeti elinden kaçırdığına vurgu yaparken Dusan Tadic'in golünü de öne çıkardı. Twente - Fenerbahçe maçını, Hollanda basını şu şekilde ele aldı:

DE TELEGRAAF: "Dusan Tadic, eski kulübü Twente'nin hak ettiği galibiyeti attığı golle önledi. Twente, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Türkiye'nin en iyi kulübü Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti hak edecek bir oyun oynadı. Twente neredeyse tüm maç boyunca daha iyi futbol oynayan takımdı ve Türk yıldızlar topluluğuna karşı üstünlük sağladı. Bununla antrenör Joseph Oosting bir kez daha taktiksel hünerin güzel bir örneğini sundu."

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AD: "Tadic'in golünün ardından Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı Avrupa zaferi Twente'nin parmaklarının arasından kayıp gitti. FC Twente oyuncuları maç sonunda hayal kırıklığına uğrayan taraftı. Twente, Fenerbahçe'ye çok daha fazla zarar verebilirdi. Takım çok iyi oynadı ama Türklerin kaçmasına izin verdi."

NOS: "Twente Avrupa Ligi'nde galibiyete yaklaştı ancak Tadic, Fenerbahçe'ye yardımcı oldu. FC Twente ayrıca sezonun ikinci Avrupa Ligi maçında da berabere kaldı. Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynanan gösterinin ardından Fenerbahçe karşısında da skor 1-1 oldu."

TUBANTIA: "Twente, Fenerbahçe'nin kaçmasına izin verdi. FC Twente Avrupa sahnesinde yeniden yükseldi. Takım, Fenerbahce'ye karşı da harika bir oyun sergiledi ve skor yine 1-1 oldu."

NU: "Twente, Tadic'in golü nedeniyle Fenerbahçe karşısında bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Twente Avrupa Ligi'nde yine berabere kaldı. Manchester United'daki muhteşem sayının üzerinden bir hafta geçtikten sonra bu kez De Grolsch Veste'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında maç 1-1 oldu. Türklerin golünü Dusan Tadic attı."