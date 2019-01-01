Dusan Tadic: Bütün gece ağladım

Ajax’ın Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham’a dramatik bir şekilde elenmelerinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda ’ı 1-0 mağlup eden , kendi evindeki rövanş karşılaşmasında da ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Ancak maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Lucas Moura, yaptığı hat-trick ile ekibini kupanın dışına itmişti.

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Ajax Life’a konuşan Dusan Tadic “Ajax’ın aynı sezonda duble yapmasının üzerinden uzun bir süre geçmişti. Çok iyi bir sezon geçirdik. Başarıya açtık. Şampiyonlar Ligi’nde final oynamayı hak etmiştik. Bildiğiniz gibi hayal kırıklığına uğradığım zaman ağlayan biriyim. Tottenham maçının ardından da tüm bedenimi duygusallık kaplamıştı. Eve gidince koltuğa oturup, Sırpça duygusal müzikler dinlemeye başladım. Yatağa girdikten sonra, sadece bir saat haricinde bütün gece ağlamışımdır. Ertesi gün çocuklarımı görmem de çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.