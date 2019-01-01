Dusan Tadic: Bütün gece ağladım
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup eden Ajax, kendi evindeki rövanş karşılaşmasında da ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Ancak maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Lucas Moura, yaptığı hat-trick ile Hollanda ekibini kupanın dışına itmişti.
>>> Yeni De Jong'lar, yeni De Ligt'ler: Ajax'ın gelecek vadeden 10 genç futbolcusu
Ajax Life’a konuşan Dusan Tadic “Ajax’ın aynı sezonda duble yapmasının üzerinden uzun bir süre geçmişti. Çok iyi bir sezon geçirdik. Başarıya açtık. Şampiyonlar Ligi’nde final oynamayı hak etmiştik. Bildiğiniz gibi hayal kırıklığına uğradığım zaman ağlayan biriyim. Tottenham maçının ardından da tüm bedenimi duygusallık kaplamıştı. Eve gidince koltuğa oturup, Sırpça duygusal müzikler dinlemeye başladım. Yatağa girdikten sonra, sadece bir saat haricinde bütün gece ağlamışımdır. Ertesi gün çocuklarımı görmem de çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.