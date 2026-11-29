Barcelona'nın Deportivo Alaves filelerine attığı beş gol, takımın hanesine eklenen farklı bir galibiyetten ibaret kalmadı. Bu zafer, Hansi Flick'in bir dizi önemli mesaj verdiği bir fırsata dönüştü. Alman teknik adam, oyuncularının zihniyetinden ve maçın bazı bölümlerinde yaşadıkları sıkıntıların nedenlerinden açıkça söz etti; La Liga yarışını önemli ölçüde etkileyebilecek bir haftada, Atletico Madrid ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde oyuncularından ne beklediğini de ortaya koydu.

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Alman teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında birçok konuya değindi. Maçlara ilk dakikadan itibaren güçlü başlamanın gerekliliğinden hücum performansı ve üçüncü golle ilgili yorumlarına, gol yeme ve Real Madrid'in yenilgisi konusundaki tutumundan Raphinha'ya yönelik övgülerine ve Atletico Madrid ile oynanacak maça dair teknik değerlendirmesine kadar geniş bir çerçevede konuştu.

Flick farklı bir zihniyet istiyor

Flick, Barcelona'nın maçların başından itibaren güçlü bir kişilik ortaya koyması gerektiği konusunda net bir mesaj verdi. Takımın ligdeki son iki maçta skorda geriye düştüğünü hatırlatan Alman teknik adam, bu konunun soyunma odasında konuşulduğunu vurguladı.

Flick, “Sahada ilk saniyeden itibaren var olmalıyız ve bugün bunu iyi yaptık” dedi.

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Ancak beraberlik golünün ardından gelen zor dakikaları da göz ardı etmedi. Takımın 5 ya da 10 dakika boyunca biraz zorlandığını, ardından kontrolü yeniden ele alarak ikinci golü bulduğunu ve sonrasında harika bir maç çıkardığını açıkladı.

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Alman teknik adam, üçüncü golün Barcelona'nın oynamak istediği oyunu yansıttığını belirtti. Topun oyuncular arasında sakin bir şekilde dolaştırılması, ardından oyunun yönünün değiştirilmesi ve rakibin hareket etmeye zorlanması sayesinde boş alanların değerlendirilebildiğini ifade etti.

Flick, takımının maçlara hâkim olmak için gereken kaliteye sahip olduğunu, ancak bazı pozisyonlarda ve sahanın bazı bölgelerinde daha fazla ciddiyete ihtiyaç duyduğunu ekledi. Yalnızca topu dolaştırmanın yetmediğini, değerlendirilmesi gereken alanların ortaya çıkması için rakibin de hareket ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Flick, oyuncuların bunu üçüncü golde harika bir şekilde uyguladığını söyledi.

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Performanstan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Flick, Barcelona'nın maçın başında bazı zorluklarla karşılaştığını, ancak kalan 80 dakikada oyunun gidişatına hâkim olduğunu ve galibiyeti hak eden bir performans sergilediğini belirtti.

Real Madrid'in yenilgisi

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Takımının gol yemeye devam etmesi hakkında, bir önceki maçın ardından olduğu kadar sinirli olup olmadığı sorulan Flick, bu kez durumun farklı olduğunu açıkladı. Deportivo La Coruna'nın stadını ve muhteşem taraftar atmosferini övdü; ev sahibi takımın Barcelona karşısında büyük bir maç çıkarma ve rakibine zarar verme isteğine de dikkat çekti.

Takımının gol pozisyonunda daha iyi savunma yapabileceğini kabul eden Flick, maçın değerlendirmesinin bu anla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Değerlendirmenin, oyuncuların tepkisini, kontrolü yeniden ele alma becerilerini, ardından ikinci golü atıp karşılaşmaya hâkim olmalarını da kapsaması gerektiğini söyledi.

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Flick, Real Madrid'in bir gün önceki yenilgisinin ilk 11 tercihlerini etkilediği iddiasını da reddetti. Rakiplerin sonuçlarının kararlarını belirlemediğini, Barcelona'dan her zaman beklenenin galibiyet olduğunu vurguladı.

Atletico maçı öncesi uyarı

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Flick, 3 gol atan Raphinha'nın performansını övdü. Brezilyalı oyuncunun bu performansı, Lionel Messi'nin 8 yıl önce Barcelona'nın Riazor'a yaptığı son ziyarette attığı üç golü akıllara getirdi.

Alman teknik adam, Brezilyalı oyuncunun ortaya koyduklarını “çılgınca” olarak nitelendirdi. Maçtan sonra onunla, sürekli pres yapması ve yoğun koşuları hakkında şakalaştığını, neden koşmayı ve rakiplere baskı yapmayı bırakmadığını sorduğunu anlattı.

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Flick, bunun Raphinha'nın tarzı ve zihniyeti olduğunu vurguladı. Oyuncunun gol atmaya büyük bir istek duyduğunu, tehlikeli hale geldiği bölgelerde iyi konumlandığını ve topu kendisine iyi ulaştırabilen oyunculardan faydalandığını belirten Flick, Raphinha'nın harika bir dönem geçirdiğinin altını çizdi.

Flick, Dani Olmo'nun topa dokunmadan neredeyse gol attığı ilk gol pozisyonuna da değindi. İspanyol orta saha oyuncusunun pozisyonu bu şekilde değerlendirmeye karar verip topu bilerek bıraktığına inandığını söyleyen Flick, böylece oyuncunun zekâsına ve oyunu okuma becerisine işaret etti.

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Önümüzdeki çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ilişkin olarak Flick, Deportivo La Coruna karşısında alınan galibiyetin üstünlüğün tekrarlanacağının garantisi olarak görülmesini kabul etmedi. Maçın 0-0 başlayacağını, rakibin harika bir teknik adam olarak nitelendirdiği Diego Simeone yönetiminde güçlü bir takıma sahip olduğunu vurguladı.

Alman teknik adam, Simeone'nin ortaya koyduklarına büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Simeone'nin uzun yıllardır Atletico'yu çalıştırması ve kendini takıma adama konusundaki açlığını ve tutkusunu koruması inanılmaz bir şey. Bununla birlikte Flick, onunla uğraşmanın ve takımıyla karşılaşmanın her zaman kolay olmadığını da kabul etti.

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Flick, her 3 günde bir maç oynanacak olan bu haftayı son derece önemli olarak nitelendirdi. Ancak yalnızca bir sonraki maça odaklanıp ardından bir sonrakine geçme ilkesinden vazgeçmedi ve oyuncuların bu mesajın tekrarlanmasından bıkmamış olmasını umduğunu söyledi.

Flick, son olarak Barcelona'nın şu anda Atletico Madrid'in 4 puan önünde olduğunu, ancak 14. haftanın hâlâ çok erken olduğunu belirtti. 24 maç ve toplanabilecek çok sayıda puan bulunduğunu hatırlatan Flick, şampiyonluk yolunun hâlâ uzun olduğunu ve Deportivo karşısındaki galibiyetin hâlâ çok çalışma ve odaklanma gerektiren bir yolculuğun adımlarından biri olması gerektiğini vurguladı.