Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a sert yanıt: "Sahada rakibimiz değil!"

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Rashica transferini duyurmak için 10. Türkçe Olimpiyatları'ndan bir görüntüye yer vermesine sert yanıt verdi.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a "FETÖ" göndermesi yaptığı iddia ediliyor

Dursun Özbek hesap soracaklarını söylüyor

Beşiktaş'ı sahada rakip olmaya davet ediyor

NE OLDU? Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurmak için kullandığı görüntüler futbol camiasında infial yarattı. Siyah-beyazlı kulübün transfer videosunda kullandığı ve Galatasaray'a gönderme yaptığı görüntülerin sarı-kırmızılıların stadında düzenlenen 10. Türkçe Olimpiyatları'ndan alındığı söyleniyor. Siyah-beyazlıların rakiplerine FETÖ üzerinden bir gönderme yaptığı öne sürülürken Dursun Özbek'ten yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi: "Biz Beşiktaş'la niye sahada rekabet edemiyoruz? Onlar da çok eski bir kulüp. Niye buna ihtiyaç duydunuz?" Ayrıca Dursun Özbek bu göndermenin hesabını soracaklarını söyledi: "Böyle bir paylaşım yaparak, ülkeyi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Buna sebep olanlardan hesabını soracağız."

DAHA FAZLASI: Dursun Özbek, Beşiktaş'tan özür beklediklerini dile getirdi: "Taraftarlarımızı, kulübümüzü, çalışanlarımızı bu konuda sakin olmaya, bu provokatif kalkışmaya prim vermemeye rica ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin birbirini sevmesi, daha bütünleşmiş halde olmasını isterken bunun olması üzücü. Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Dursun Özbek, FETÖ üzerinden yapılan göndermeye şu yanıtı verdi: "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir camiayı eli kanlı bir terör örgütüyle ilişkilendirmek, yakıştırmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve gaf, Galatasaray'ı tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum."