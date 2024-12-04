Dursun Özbek: "Acun Ilıcalı benim muhatabım değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde el sıkıştığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

Dursun Özbek ile Acun Ilıcalı el sıkışmıştı

Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Asbaşkanını eleştirdi

"Muhatabım olamaz" dedi

NE OLDU? Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde bir araya geldiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip elini sıkmıştı. A Spor canlı yayınında konuşan Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'nın Eyüpspor maçına dair yaptığı yorumlara cevap verdi.

NE SÖYLENDİ? "Acun Ilıcalı benim muhatabım değil. Olması da mümkün değil. Bahis konusunda çığırtkanlık yaparken yasal olarak RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Açıklamalarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray. Satır aralarına girerseniz, hep bunun ezikliği var."

"İnsan durup dururken "Galatasaray tek başına olmak istiyor" demek ne demek? Biz öyle bir şey mi dedik? Türkiye'nin en büyük futbol kulübü Galatasaray. Bundan dolayı öyle hissettikleri için bunları söylüyorlar"

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"Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun. Yapı nedir ben bilmiyorum. Nasıl bir yapıdır ki; haftasonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Bu yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu söyleyen yok. Fenerbahçe maçından sonra Asbaşkan'larının konuşmasına baktığınız zaman; "Yapı var" diyor. Sonra 5-10 dakika Galatasaray konuşuyor."

ACUN ILICALI NE SÖYLEMİŞTİ? Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray - Eyüpspor maçındaki hakem yönetimini şu sözlerle eleştirmişti: "Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Biz de hodri meydan dedik. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın sadece demeçlerine baksanız aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray aleyhine hata var mı, var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyordu? İnanmakta zorluk çekiyorum. İtiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili. Siz ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hakemin gözü önünde bulunan pozisyonu görmedi. Buradan sesleniyoruz. Bu düzeni yıkacağız, algıları yıkacağız, adaletsizliği yıkacağız. Kenetleneceğiz ve devam edeceğiz. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. Allah izin verirse bu sene neler olacağını göreceğiz."